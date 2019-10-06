Этот контент был опубликован 6 октября 2019 г. 10:42

Иерусалим. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Слушания по "делу 1000", где премьер-министра Биньямина Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьером, продолжились в воскресенье в Иерусалиме, сообщает "Едиот Ахронот".

Сам он на них не присутствует, его представляет команда адвокатов. По словам адвокатов Амита Хадада и Йосси Аскенази, после того, как генпрокурор Авихай Мандельблит выслушает их аргументы, "у него не останется выбора, кроме как закрыть дело".

Слушания по этому делу могут продлиться порядка четырех дней.

Это уже третий день, когда проходят слушания. Ранее в министерстве юстиции Израиля в течение двух дней выступали представители прокуратуры и защиты Нетаньяху по "делу 4000". В рамках "дела 4000" Нетаньяху подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте "Безека" информации о нем в положительном ключе.

В "деле 2000" Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.

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