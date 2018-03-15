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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 13:31 15.03.2018 - 13:31

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Увольнение Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США может оказать серьезное влияние на судьбу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного между "шестеркой" международных посредников и Тегераном в 2015 году, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на неназванных американских высокопоставленных чиновников.

"Администрация Д.Трампа тщательно изучает возможность скорого выхода из соглашения, которым ранее угрожал сам президент", - заявили агентству на условиях анонимности несколько источников из американской администрации.

При этом в статье подчеркивается, что такой вариант развития событий может дать Вашингтону больше рычагов давления на переговорах с европейскими партнерами по вопросу СВПД.

Две встречи, посвященные возможным внесениям изменений в соглашение с Тегераном, уже состоялись, а третья должна пройти 15 марта в Берлине, отмечает АП.

В ходе встречи в четверг в Берлине представители США и их европейские союзники намерены провести переговоры о составлении нового документа, который был бы создан на основании письменных предложений сторон. Предполагается, что этот документ мог бы стать основной для второго соглашения, помимо СВПД, отмечает АП.

В статье редактора АП Мэттью Ли отмечается, что соглашение с Ираном находилось в "предсмертном состоянии" еще до того, как президент США Дональд Трамп уволил Р.Тиллерсона.

"Отставка Р.Тиллерсона, которая произошла ранее на этой неделе, может ускорить расторжение соглашения", - подчеркивается в статье.

Американский лидер в минувший вторник подчеркнул существующие разногласия с Р.Тиллерсоном, который в течение длительного времени не соглашался с администрацией Д.Трампа относительно будущего СВПД.

Ранее на этой неделе президент США Д.Трамп снял Р.Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео.

По словам Д.Трампа, М.Помпео, в отличие от Р.Тиллерсона, "разделяет его взгляды относительно процесса" по изменению СВПД.

СВПД был заключен в июле 2015 года в Вене Ираном и "шестеркой" посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия).

Президент США Д.Трамп раскритиковал СВПД и пригрозил выйти из этого соглашения, если не будет увеличено время контроля за атомными объектами Ирана и если документ не будет распространен на ракетную программу Тегерана.

Тэ эф пч

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