Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 18:55 21.09.2018 - 18:55

Вашингтон. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, смена режима в Иране не является частью политики американского президента Дональда Трампа.

"Смена режима - это не политика Трампа", - сказал он в интервью телеканалу Эм-Эс-Эн-Би-Си.

"Мы выразили предельно открыто, чего мы хотим от Ирана - чтобы он перестал осуществлять запуски ракет по Эр-Рияду, вооружать (ливанскую шиитскую военизированную организацию - ИФ) "Хезболлу", угрожающую Израилю, и прекратил быть самым крупным в мире спонсором терроризма", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, президент США Дональд Трамп дал ранее ясно понять, что когда Тегеран изменит это, Вашингтон будет рад вести диалог с Ираном.

В конце августа Д.Трамп заявил в интервью агентству "Блумберг", что благодаря действиям его администрации, включая отказ от участия в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по атому в мае этого года, режим в Иране может потерпеть крах.

"Когда я сюда пришел (в Овальный кабинет Белого дома - ИФ), вопрос заключался в том, когда иранцы захватят Ближний Восток. Теперь вопрос, выживут ли они. Большая разница, достигнутая за полтора года", - заявил тогда американский президент.

***/ 1вл эф мф

Neuer Inhalt Horizontal Line