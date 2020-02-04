Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 3:22

*** Китай надеется, что обещания США об оказании помощи в борьбе с заболеванием реализуются на практике

Пекин. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Уровень смертности от коронавируса нового типа, распространившегося в Китае, составляет 2,1% от общего числа заразившихся, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Уровень смертности в Китае достаточно низок, он достигает только 2,1%", - сказала дипломат.

По ее словам, этот показатель значительно ниже, чем число случаев летального исхода в результате атипичной пневмонии (SARS), ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и лихорадки Эбола.

Хуа Чуньин отметила, что, благодаря принимаемым китайским правительством решительным и эффективным мерам, "уже достигнуты положительные результаты в деле предотвращения распространения" коронавируса, число выздоравливающих в результате вызываемого им заболевания неуклонно растет.

"Мы полностью уверены, что способны победить в этой борьбе с эпидемией. Усилия Китая по борьбе со вспышкой болезни были полностью признаны ВОЗ и международным сообществом", - подчеркнула она.

Представитель китайского МИД отметила, что США "неоднократно заявляли о своей готовности оказать помощь китайской стороне, и выразила надежду на то, что эта помощь будет оказана в ближайшее время".

Одновременно она обратилась к Вашингтону с призывом "быть объективным и беспристрастным, спокойным и рациональным, избегать чрезмерной реакции и сотрудничать с Китаем и международным сообществом в борьбе с новой вспышкой пневмонии".

1гк бм

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