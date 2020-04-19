Этот контент был опубликован 19 апреля 2020 г. 20:08

Нью-Йорк. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Количество смертей за сутки в штате Нью-Йорк продолжает снижаться, 18 апреля умерли 507 человек, сообщил губернатор Эндрю Куомо.

В ходе пресс-конференции в воскресенье губернатор отметил, что кривая, демонстрирующая уровень госпитализации, также снижается. Сейчас в больницах штата находятся более 16 тыс. человек.

"Если данные верны и если такая тенденция сохранится, то мы уже прошли высшую точку, и все показатели на данный момент показывают, что мы снижаемся. Все будет зависеть от наших действий", - сказал он.

Куомо добавил, что "битва (с коронавирусом) еще не выиграна".

Он рассказал, что на следующей неделе в штате Нью-Йорк будут "очень активно" проводиться тесты на антитела, анализы возьмут у нескольких тысяч человек.

"Это впервые покажет нам, какой процент населения на самом деле заражен коронавирусом, и, по крайней мере, на короткое время обладают иммунитетом к этому вирусу", - отметил Куомо.

Он не назвал общее число зараженных COVID-19. По данным телеканала CNN, в штате на настоящий момент зафиксировано 242 570 заболевших и 17 627 летальных исходов.

1йф ав

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