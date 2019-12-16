Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 18:57

Лондон. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Смерть одного из основателей "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье наступила в результате травм от падения с высоты, сообщает в понедельник британская BBC со ссылкой на результате судебно-медицинской экспертизы.

Ле Мезюрье был обнаружен мертвым на земле в стамбульском районе Бейоглу. Он лежал на земле под окном своей квартиры. Следов ДНК других людей на его теле не обнаружено.

При этом не уточняется, уверены ли следователи, что речь идет именно о самоубийстве.

По данным телеканала NTV, он часто принимал снотворные препараты.

Ранее сообщалось, что полиция Турции считает самоубийство основной версией его смерти. В его медицинских картах говорилось, что Ле Мезюрье обращался за помощью из-за проблем с психикой.

По сообщениям ряда СМИ, Ле Мезюрье принимал антидепрессанты и снотворное. Его вдова рассказывала, что незадолго до кончины ее мужа посещали мысли о самоубийстве.

"Белые каски" - неправительственная организация, известная также как сирийская спасательная группа. Она действует в тех районах Сирии, которые контролируют оппозиционные силы. С сирийскими властями она не сотрудничает.

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