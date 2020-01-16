Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 11:38

Вашингтон. 16 января. ИНТЕРФАКС - Устранение иранского генерала Касема Сулеймани было посланием руководству в Тегеране о том, чтобы оно серьезнее оценивало последствия своих провокационных действий, сообщил в эфире американского телеканала CNBC саудовский принц Турки аль-Фейсал.

"Ликвидация Сулеймани определенно стала важным шагом для того, чтобы пресечь, по меньшей мере, некоторые амбиции Ирана после крайне провокационных действий, предпринятых в прошлом году", - сказал он.

"Атаки на танкеры, нападения на объект Aramco (саудовская нефтяная компания) остались без ответа, - продолжил он. - Это (убийство Сулеймани) - сигнал иранскому правительству и иранскому руководству, что они больше не смогут избежать (возмездия)".

Тем не менее, по мнению Турки аль-Фейсала, "это (действия Ирана) продолжится, может быть, менее эффективно, чем при жизни Сулеймани, но это неизбежно".

3 января стало известно о гибели в Багдаде командующего Корпусом стражей Исламской революции Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию Трампа.

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