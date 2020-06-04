Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 6:11

Пекин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Китай, вероятно, направит своих военных для участия в военном параде в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественно войне, сообщила китайская газета "Хуаньцю шибао" (издается также на английском языке - Global Times).

"Соответствующие специалисты сказали "Хуаньцю шибао", что Китай с большой степенью вероятности оправит подразделение почетного караула Народно-освободительной армии Китая для участия в параде", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что 1 июня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь завил на брифинге: "Китай поддерживает проведение с российской стороной мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. КНР готова и впредь совместно с Россией и всем международным сообществом отстаивать итоги победы в Великой Отечественной войне и сохранять мир в нынешнее трудное время".

Газета считает, что это заявление дипломата можно расценивать как "позитивный сигнал того, что Китай отправит военных для участия в военном параде на Красной площади".

1гк гс

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