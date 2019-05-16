Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 5:04

Гонконг. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Северокорейский сайт Meari осудил Южную Корею за проведение совместных учений с США и возложил на Сеул ответственность за нарушение мирной атмосферы на Корейском полуострове.

"Не так давно военные Южной Кореи совместно с США провели двухнедельные учения. Это очевидное провокационное нарушение мирной атмосферы на Корейском полуострове ...", - говорится в статье.

СМИ называет совместные учения военных США и Южной Кореи "слепым актом провокации". Как следует из статьи, таким образом Южная Корея "ускоряет подготовку к агрессивной войне".

Отмечается, что "разжигатели войны" в лице южнокорейских военных несут ответственность за нынешнюю тупиковую ситуацию на Корейском полуострове и формирование "рискованной среды", где военная напряженность может снова обостриться.

"Можно бесконечно перечислять все публичные и секретные провокации, совершенные южнокорейскими разжигателями войны, противоречащие историческим декларациям и военному соглашению между Севером и Югом", - говорится в статье.

Северокорейские СМИ почти ежедневно критикуют южнокорейских военных за проведение совместных с США учений. При этом недавние запуски КНДР снарядов в сторону Японского моря называют обычными военными учениями.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин находился в КНДР с 18 по 20 сентября 2018 года, проведя переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствии лидеров подписали министры обороны двух корейских государств.

Как сообщалось, Вашингтон и Сеул в текущем году изменили формат совместных военных маневров, численность участников которых многократно снижена, а также отодвинули зону учений от границы с КНДР.

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