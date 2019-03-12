Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 2:56

Гонконг. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Северная Корея по-прежнему твердо привержена процессу денуклеаризации и готова продолжать переговоры с США, следует из статьи, опубликованной пропагандистским сайтом The Uriminzokkiri.

"Наша твердая позиция заключается в том, чтобы установить новые отношения между двумя странами (КНДР и США - ИФ) в соответствии с требованиями нового века, построить продолжительный и прочный мирный режим на Корейском полуострове и двигаться к полной денуклеаризации", - говорится в статье под заголовком "Путь к полной денуклеаризации - наша непоколебимая позиция".

В статье также сообщается, что две страны договорились продолжить "продуктивный диалог" для решения вопросов, поднятых на саммите в Ханое.

В конце февраля состоялся второй саммит лидеров США и КНДР, который закончился преждевременно и без подписания итогового соглашения между сторонами. Причиной разногласий на саммите стали санкции против КНДР. После саммита американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР потребовали полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров отметил, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

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