Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 3:24

Гонконг. 25 марта. ИНТЕРФАКС - СМИ Северной Кореи выражают недовольство позицией Сеула по продвижению межкорейских проектов в рамках международных санкций.

"Говорить о проектах сотрудничества в рамках санкций - это акт пренебрежения обещаниями, обязанностями и уважением как стороны, подписавшей соглашения между Севером и Югом", - следует из статьи, опубликованной на северокорейском сайте Uriminzokkiri.

Тем временем другой пропагандистский сайт Meari опубликовал аналогичную статью, в которой говорится, что обе Кореи не должны допускать иностранного вмешательства в строительство мира на Корейском полуострове.

"Улучшение отношений между Севером и Югом ни в коем случае не должно быть одобрено кем-то, а тем более сделано с чьей-то помощью", - утверждается в статье.

При этом северокорейские СМИ не упоминают о выводе Пхеньяном персонала из миссии связи двух корейских государств в городе Кэсон.

Ранее министерство по делам объединения двух Корей заявляло, что правительство Южной Кореи предпримет подготовительные шаги для экономического сотрудничества между двумя Кореями. В частности, рассматривается возможность открытия индустриального комплекса Кэсон и возобновление туров на гору Кумган.

Вашингтон, однако, по-прежнему настороженно относится к возобновлению этих проектов. В США опасаются, что подобные шаги могут подорвать режим глобальных санкций против Пхеньяна в то время, когда ведутся переговоры о денуклеаризации.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отмечал, что Южная Корея проведет консультации с Соединенными Штатами о путях возобновления совместных проектов с Севером.

В 2018 году отношения между Югом и Севером достигли значительных успехов - Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели три саммита. Однако процесс примирения зашел в тупик, поскольку переговоры о денуклеаризации между КНДР и США достигли незначительного прогресса.

1вз ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!