Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 4:31

Гонконг. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Северокорейские издания во вторник осудили США и Южную Корею за проведение совместных военных учений, назвав их "военной провокацией".

"Если ситуация на Корейском полуострове ухудшится, то ответственность будет целиком на тех, кто нарушил данное перед всем миром обещание и осуществил военные провокации", - говорится в публикации на сайте Uriminzokkiri.

В статье говорится, что своими действиями США и Южная Корея "проливают холодную воду" на с трудом завоеванные мирные настроения на Корейском полуострове.

Согласно статье другого северокорейского сайта Meari, "военные провокации США и Южной Кореи никогда не будут работать" на Север.

Как сообщалось, Вашингтон и Сеул в текущем году изменили формат совместных военных маневров, численность участников которых многократно снижена, а также отодвинули зону учений от границы с КНДР.

Однако одним из основных пунктов сценария учений по-прежнему является отработка ударов по правительственному кварталу в Пхеньяне с целью ликвидации северокорейского руководства.

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