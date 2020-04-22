Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 9:14

Гонконг. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Северокорейская пресса в среду ничего не сообщала о какой-либо активности лидера страны Ким Чен Ына, несмотря на недавнее появление в международных СМИ информации о том, что, возможно, он находится в тяжелом состоянии после операции на сердце.

В свою очередь источники, близкие разведке США, а также в руководстве Китая и Южной Кореи подвергают сомнениям сообщения южнокорейской и американской прессы, в то время как в Белом доме сообщают о том, что пристально следят за ситуацией.

Президент США Дональд Трамп на брифинге заявил, что не знает, правда ли лидер КНДР серьезно болен.

"Были сообщения СМИ про это. Мы не знаем (здоров ли Ким Чен Ын - ИФ)", - сказал он.

"Я желаю ему всего наилучшего", - добавил Трамп.

При этом президент США не исключил, что СМИ могли ошибиться, сообщая о проблемах со здоровьем северокорейского лидера. В частности, Трамп вспомнил, что такие сообщения публиковал телеканал CNN, который, по его мнению, часто передает недостоверную информацию.

Ранее на этой неделе американский телеканал CNN сообщил, что в Вашингтоне изучают данные об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера, и в частности о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в серьезной опасности после операции.

Это сообщение появилось после того, как южнокорейское интернет-издание Daily NK сообщило, что Ким Чен Ын проходит медицинское лечение на вилле в курортном уезде Хянсан после операции на сердце.

Отсутствие сообщений о северокорейском лидере в СМИ КНДР часто вызывает слухи о состоянии его здоровья.

Ким Чен Ын уже исчезал из поля зрения общественности более чем на месяц в 2014 году. После он появился с тростью. Южнокорейская разведка тогда сообщила, что ему сделали операцию на ноге.

1ар бп

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