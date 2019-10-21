Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 2:26

Гонконг. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Официальная газета Северной Кореи The Rodong Sinmun обвинила США в использовании санкций для давления на непокорные страны.

"Западные державы, в том числе США, оказывают давление на непослушные страны с помощью санкций. (...) Шаг компромисса приведет к десяти шагам, ста шагам и в конечном итоге к краху", - говорится в редакционной статье.

В публикации приводятся примеры таких стран как Ирак и Ливия, которые, по мнению редакции газеты, пошли по пути "самоуничтожения", нарушив свой суверенитет.

Отмечается, что цель санкций - дестабилизировать экономику, подтолкнуть к смене режима и в конечном итоге добиться подчинения. Самостоятельность и национальное достоинство могут быть достигнуты только через борьбу с империалистами, подчеркивается в статье.

Газета также призвала народ КНДР сохранить усиленное стремление к самообеспечению перед лицом санкций.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын раскритиковал США за санкции в отношении Пхеньяна.

"Ситуация в стране сложная из-за непрекращающихся санкций и давления со стороны враждебных сил, и перед нами стоит много трудностей и испытаний", - заявил он в ходе своего визита в специальную туристическую зону, строящуюся в уезде Самджиен у подножия горы Пэктусан.

По его словам, страна должна приложить больше усилий, чтобы "хорошо жить под знаменем великого духа самообеспечения".

В начале октября в Стокгольме сорвались переговоры по денуклеаризации на рабочем уровне между КНДР и США. Пхеньян обвинил Вашингтон в неспособности придумать новое предложение.

1вз тг

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