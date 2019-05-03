Этот контент был опубликован 3 мая 2019 г. 6:40

Гонконг. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Северокорейские пропагандистские СМИ назвали "провокацией" и "угрозой" недавние совместные учения США и Южной Кореи с использованием системы ПРО THAAD.

Как следует из статьи, опубликованной на сайте Uriminzokkiri, учения являются "военной провокацией, которая ослабляет с трудом заработанную мирную атмосферу на полуострове".

Пхеньян предупреждает Сеул о "плохих последствиях, если он последует за безжалостными враждебными действиями Америки".

Еще одно северокорейское издание Meari отмечает, что учения с использованием THAAD направлены не только против КНДР, но и других соседствующих с Южной Кореей стран и вызвали ярость в международном сообществе.

В апреле военные США и Южной Кореи провели недельные учения с участием системы ПРО THAAD в лагере Хамфрис в Пхёнтхэке в 70 км от Сеула.

1вз ад

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