Этот контент был опубликован 27 декабря 2019 г. 3:38

Гонконг. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Северокорейский сайт Uriminzokkiri выступил с критикой в отношении Сеула, обвинив Южную Корею в зависимости от США.

"Причина, по которой межкорейские связи в этом году не продвинулись ни на шаг вперед, заключается в чрезмерной зависимости Южной Кореи от иностранных государств...", - говорится в статье, опубликованной порталом.

Уточняется, что в центре застопорившегося прогресса в межкорейских отношениях находятся США, которые "злобно манипулируют двумя Кореями, заставляя их подчиняться своим требованиям и интересам, и несут ответственность за раскол нации."

Отмечается, что 2018 год был годом "динамичных изменений, беспрецедентных за 70 лет истории разделенного Корейского полуострова". Между тем, уходящий год, по мнению редакции, развивался иначе и люди "оглядываются на 2019 год с разочарованием и яростью".

В прошлом году президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели три саммита и договорились ослабить напряженность на Корейском полуострове, улучшить связи и расширить трансграничный обмен и сотрудничество между двумя странами.

Однако многие из договоренностей так и не были реализованы на фоне застопорившихся переговоров по денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном.

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