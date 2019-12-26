Этот контент был опубликован 26 декабря 2019 г. 2:06

Гонконг. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Северокорейское издание Meari раскритиковало США и Южную Корею за то, что они ведут "постоянное наблюдение" за военными объектами КНДР.

"Мы полностью готовы к любым ситуациям, независимо от того, в каком направлении пойдет репрессивная схема США против Северной Кореи", - говорится в статье, опубликованной изданием в четверг.

"Мы внимательно следим за провокационными планами враждебных сил. Они должны знать, что наше терпение тоже имеет предел", - отмечает газета.

Кроме того, СМИ КНДР раскритиковало Южную Корею за помощь США. В Пхеньяне призвали Сеул к сдержанности и предупредили об "ужасных последствиях".

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что Южная Корея и США усилили бдительность в отношении Северной Кореи из-за возможного запуска межконтинентальной баллистической ракеты или баллистической ракеты с подводной лодки, а также осуществления других видов провокаций.

Согласно их данным, деятельность Пхеньяна отслеживается с помощью наземных радаров Green Pine, возле берега размещен эсминец с системой "Иджис" (Aegis), а также радиолокационной системой SPY-1D. В воздухе миссию по слежению выполняет самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВВС Южной Кореи E-737 Peace Eye.

Ранее сообщалось, что в среду вблизи границ КНДР осуществляли многочасовые полеты американские самолеты радиоэлектронной разведки - RC-135W и RC-135S, самолет управления нанесением ударов E-8C Joint STARS, а также стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk. Длительность полетов обеспечивал американский самолет-заправщик KC-135R.

В декабре КНДР обещала США "рождественский подарок", если к концу месяца Вашингтон не предложит Пхеньяну уступки в рамках переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

Возникло предположение, что Север может испытать межконтинентальную баллистическую ракету, поскольку ранее Пхеньян провел испытание ракетных двигателей на своем космодроме Сохэ.

Президент США Дональд Трамп предостерег от подобных провокаций, заявив, что Северная Корея может потерять "все".

В КНДР возразили, что стране больше нечего терять.

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