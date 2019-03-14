Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 2:33

Гонконг. 14 марта. ИНТЕРФАКС - США должны принять предложение Пхеньяна о частичной отмене санкций в обмен на демонтаж ядерных объектов КНДР в Йонбене, пишут СМИ Северной Кореи.

"Наши (предлагаемые) шаги по денуклеаризации и требование о соответствующем смягчении санкций в достаточной степени отражали позицию и требование правительства США. Не может быть лучшего способа, чем этот", - говорится в статье, опубликованной сайтом Uriminzokkiri.

Отмечается, что саммит в Ханое был шансом для КНДР продемонстрировать свою решимость соответствовать требованию мировой общественности о прекращении конфронтации.

"Наша позиция по продвижению к полной денуклеаризации остается твердой", - подчеркивается в статье.

В то же время официальная северокорейская газета The Rodong Sinmun призвала народ КНДР сосредоточиться на "самообеспечении" и "модернизации".

"Все части и подразделения нашей народной экономики должны зажечь огонь самодостаточности и модернизации, демонстрируя наше мастерство в науке и технике, чтобы сделать бесплодной схему санкций враждебных сил", - говорится в статье.

В конце мая 2018 года Северная Корея произвела демонтаж полигона "Пунгери" в присутствии иностранных журналистов. "Пунгери" был крупнейшим полигоном в КНДР для испытания ядерного оружия.

Йонбен - крупнейший ядерный объект КНДР, основанный в 1964 году. По итогам второго саммита США-КНДР северокорейская сторона заявляла, что Пхеньян был готов "навсегда и полностью" закрыть ядерные объекты в Йонбене в обмен на частичное снятие международных санкций. Соглашение в ходе саммита достигнуто не было.

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