Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 3:06

Гонконг. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Северокорейский сайт Uriminzokkiri обвинил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в том, что тот вводит общественность в заблуждение, говоря об ответственности Пхеньяна за тупик в переговорах по денуклеаризации.

В статье Мун Чжэ Ина называют "южнокорейским чиновником в турне по Северной Европе". Его имя не упоминается.

Как следует из публикации, высказывания президента Южной Кореи об ответственности КНДР за приостановку переговоров по денуклеаризации не соответствуют реальности.

"Действительно, именно южнокорейские власти должны чувствовать ответственность за нынешнюю ситуацию, которая на самом деле вызывает серьезную озабоченность", - говорится в статье.

"То, что сегодняшняя ненормальная ситуация обусловлена неизменной враждебной политикой США в отношении Севера и нерешительностью южнокорейских властей, следующих такой позиции, знает каждый школьник", - отмечается в сообщении.

В начале июня Мун Чжэ Ин, выступая в парламенте Швеции, заявил, что Пхеньян должен доказать свою приверженность Корее без ядерного оружия действиями, чтобы завоевать доверие международного сообщества.

В конце февраля 2019 года в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Однако эта встреча в верхах завершилась преждевременно, без подписания итогового соглашения.

Обмен письмами между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в этом месяце возродил надежду, что переговоры можно возобновить.

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