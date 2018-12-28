СМИ не ожидают проблем с утверждением Хизер Нойерт на должность постпреда США при ООН

Вашингтон. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Голосование по утверждению официального представителя госдепа США Хизер Нойерт на должность постпреда США при ООН вероятнее всего пройдет без трудностей, так как у республиканцев есть большинство в сенате, сообщает в пятницу издание The Hill.

"Нет признаков того, что утверждение Нойерт станет жесткой борьбой в сенате, где у республиканцев будет большинство в 53 против 47 сенаторов", - сообщает издание.

В то же время ожидается, что члены сенатского комитета по международным делам будут задавать ей множество вопросов, чтобы понять, что она знает о внешней политике.

Республиканцы в сенате, сообщает The Hill, пока осторожно комментируют перспективы назначения Х.Нойерт на должность постпреда США при ООН.

"Я жду встречи с ней (в комитете сената - ИФ) и хочу узнать больше о ее взглядах", - заявил сенатор Марко Рубио, входящий в комитет по иностранным делам.

Сенатор Линдси Грэм назвал кандидатуру Х.Нойерт "солидным выбором".

"Я встречал Хизер один раз, и это произошло тогда, когда она еще была (ведущей - ИФ) на Fox. Я хочу оценить ее опыт и поговорить с ней", - заявил сенатор Рон Джонсон.

В то же время, демократы критикуют кандидатуру Х.Нойерт.

"Я бы хотел узнать, почему она думает, что она подходит. У нее нет опыта во внешней политике, о котором можно было бы говорить, а быть пресс-секретарем это не то, что быть главным дипломатом США в такой мировой организации как ООН", - заявил сенатор Боб Менендес.

Издание отмечает, что Х.Ноерт, кок ожидается, будет иметь меньше влияния на развитие внешней политики США, чем советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и госсекретарь США Майк Помпео. Кроме того, она, в отличие от Н.Хейли, скорее всего не будет входить в кабинет министров Д.Трампа, сообщает издание.

Голосование по утверждению кандидатуры Х.Нойерт, как ожидается должно пройти в сенате в начале следующего года. Сначала она должна заручиться поддержкой сенатского комитета по иностранным делам, затем по ее кандидатуре проголосует полный состав сената.

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