Этот контент был опубликован 22 декабря 2019 г. 8:13

Кабул. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - По итогам предварительных результатов выборов президента Афганистана, прошедших 28 сентября, победу одержал нынешний глава государства Ашраф Гани, сообщил в воскресенье телеканал 1TV со ссылкой на источник.

"Предварительные результаты показывают, что действующий президент Ашраф Гани получил большинство голосов на выборах, состоявшихся 28 сентября. За Гани проголосовал миллион избирателей, в то время как его соперник (действующий премьер) Абдулла получил 700 000 голосов", - говорится в сообщении.

ки

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