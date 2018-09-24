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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 21:52 24.09.2018 - 21:52

Вашингтон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - В случае, если заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, курирующий расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, уйдет в отставку, контроль над расследованием может быть передан генеральному солиситору США Ноэлю Франсиско, сообщает в понедельник американский телеканал Эн-Би-Си.

В этом случае Н.Франсиско будет полностью курировать расследование и решать вопросы от бюджета и обвинительных заключений до возможной отставки спецпрокурора.

49-летний Н.Франсиско - консервативный республиканец. Он начал работать в Минюсте США при администрации Джорджа Буша-младшего, в том числе в 2000 году, когда пересчет голосов позволил Дж.Бушу выиграть выборы.

Генеральный солиситор представляет исполнительную власть в Верховном суде США по всем категориям дел, затрагивающим американские интересы в целом, и от имени правительства осуществляет надзор за ведением тяжб во всех апелляционных судах.

Ранее в понедельник сообщалось о том, что замглавы генпрокурора США Род Розенстайн, курирующий расследование Р.Мюллера, посвященное возможному вмешательству России в американские выборы, заявил о намерении уйти в отставку.

Информация о его отставке на данный момент не подтверждена.

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