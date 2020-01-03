Этот контент был опубликован 4 января 2020 г. 0:36

Дубай. 4 января. ИНТЕРФАКС - США нанесли авиаудар к северу от иракской столицы, сообщает в субботу иракское телевидение.

Удар был нанесен близ города Таджи (провинция Салах-эд-Дин). Предполагается, что мишенью была автоколонна иракских Сил народной мобилизации. Речь идет о военизированной группировке, существенную часть которой составляют мусульмане-шииты.

По данным некоторых СМИ, в результате удара есть погибшие.

Сообщения о новом ударе США поступили спустя сутки после того, как в результате американского авиаудара близ аэропорта Багдада был убит командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани.

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