Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 12:55

Стамбул. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии в боях с подразделениями Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара уничтожили три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь" российского производства, сообщило в среду Анатолийское агентство новостей.

По словам пресс-секретаря командования ПНС Мухаммеда Кунуну, которого цитирует агентство, артиллерия и ударные беспилотники сил ПНС за последние восемь часов уничтожили два комплекса "Панцирь" в районе города Тархуна, еще один вывели из строя к югу от города Сирт.

Агентство отмечает, что "Панцири" были поставлены в Ливию из ОАЭ.

Ранее на этой неделе силы ПНС отчитались о взятии под контроль авиабазы "Ватийе", которую ЛНА использовала для налетов на ливийскую столицу. Захват авиабазы после нескольких недель операции стал крупнейшим военным достижением ПНС за год: ЛНА лишились единственного летного поля возле Триполи.

В Ливии на протяжении уже длительного времени царит двоевластие. В стране функционирует признанное ООН ПНС в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу.

25 апреля Хафтар объявил о выходе из соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС, подписанного 17 декабря 2015 года в городе Схирате (Марокко). Также Хафтар заявил, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями.

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