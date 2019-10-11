Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 19:39

Стамбул. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Проведенный боевиками с территории Сирии минометный обстрел привел к гибели восьми мирных жителей в приграничном турецком городе Нусайбин (провинция Мардин), сообщает в пятницу агентство "Анадолу",

Еще 35 человек были ранены.

Турецкая сторона возлагает ответственность за обстрел на курдские военизированные формирования. Анкара считает их террористическими группировками.

В настоящее время ВС Турции проводят операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии.

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