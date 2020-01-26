Этот контент был опубликован 26 января 2020 г. 21:12

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Вашингтон. 26 января. ИНТЕРФАКС - Завершивший карьеру легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения его личного вертолета, сообщает в воскресенье портал TMZ.

Крушение произошло в Калифорнии. Погибли все пять человек, находившиеся на борту. Жены 41-летнего Брайанта и их детей в вертолете не было. Причина катастрофы пока не установлена.

Подтверждения этих данных из других источников пока не поступало.

Брайант, считающийся одним из сильнейших баскетболистов всех времен, стал всемирно известен, выступая за команду Los Angeles Lakers. Он - пятикратный победитель NBA, обладатель многих рекордов. Свою карьеру он завершил в 2016 году.

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