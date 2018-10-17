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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 10:37 17.10.2018 - 10:37

Стамбул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи могли пытать и убить в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает газета "Хюрриет" со ссылкой на расследования СМИ.

По данным газеты, другое турецкое издание "Йени шафак" получило в распоряжение аудиозапись допроса и пыток Дж.Хашкаджи в здании саудовского консульства.

Согласно предположениям газеты, журналиста жестоко пытали, после чего Дж.Хашкаджи был обезглавлен, а его тело расчленено.

Отмечается, что на имеющейся у "Йени шафак" аудиозаписи можно услышать голос генконсула Саудовской Аравии Мухаммада Утайби, принимавшего участие в допросе.

При этом на записи генконсул просит "сделать это в другом месте", на что другой голос угрожал М.Утайби расправой на родине в случае, если он будет возражать.

Согласно данным телеканала "Аль-Джазира" и газете "Нью-Йорк Таймс", в делегации из 15 подданных Саудовской Аравии, прилетавших в Стамбул во время исчезновения Дж.Хашкаджи, были представители королевской гвардии и разведки.

При этом американское издание подчеркивает, что по меньшей мере четверо из них ранее входили в группу сопровождения крон-принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана Аль Сауда в зарубежных поездках.

В то же время агентство Ассошиэйтед Пресс ранее сообщало, что турецкая полиция во время осмотра здания генконсульства Саудовской Аравии нашла "неоспоримые доказательства" того, что оппозиционный официальному Эр-Рияду журналист был убит в этом здании.

Саудовский журналист Дж.Хашкаджи, являющийся обозревателем американской газеты "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Официальной информации о судьбе журналиста пока нет.

Саудовская Аравия отрицает свою причастность к исчезновению Дж.Хашкаджи.

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