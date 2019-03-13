Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 16:35

Стамбул. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Российские истребители-бомбардировщики в среду нанесли массированные авиаудары по целям группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат Ан-Нусра", запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб, сообщило ливанское издание "Аль-Масдар".

По его данным, авиаудары были нанесены в нескольких районах, находящихся под контролем джихадистов возле столицы провинции - города Идлиб. Бомбардировке подверглись несколько баз и складских помещений, принадлежащих "Хайат Тахрир аш-Шам".

Источник в сирийской армии сообщил изданию, что российские самолеты также нанесли авиаудар по базе группировки возле центральной тюрьмы города Идлиб.

По словам источника, после того, как российские самолеты нанесли удары по целям террористов, на объектах произошло несколько взрывов.

Он добавил, что российские самолеты, видимо, будут продолжать бомбардировку объектов джихадистов, поскольку Сирийская Арабская Армия (САА) готовится начать свое долгожданное наступление в северной части провинции Хама и южной части провинции Идлиб.

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