СМИ сообщили о переговорах отрядов сирийской оппозиции с российскими представителями о сдаче города Бусра аль-Шам
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Дубай. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Боевые отряды оппозиционной Сирийской свободной армии, удерживающие город Бусра аль-Шам на юго-западе Сирии, при посредничестве Иордании ведут переговоры с Россией по заключению мирного соглашения, сообщил представитель оппозиции журналистам.
Российская сторона, как сообщают СМИ, потребовала от оппозиции безоговорочной сдачи населенного пункта.
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Интерфакс