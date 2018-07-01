СМИ сообщили о переговорах отрядов сирийской оппозиции с российскими представителями о сдаче города Бусра аль-Шам

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Этот контент был опубликован 1 июля 2018 г. 11:30 01.07.2018 - 11:30

Дубай. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Боевые отряды оппозиционной Сирийской свободной армии, удерживающие город Бусра аль-Шам на юго-западе Сирии, при посредничестве Иордании ведут переговоры с Россией по заключению мирного соглашения, сообщил представитель оппозиции журналистам. Российская сторона, как сообщают СМИ, потребовала от оппозиции безоговорочной сдачи населенного пункта. ***/ 1гк мф Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс