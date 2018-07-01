Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Дубай. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Боевые отряды оппозиционной Сирийской свободной армии, удерживающие город Бусра аль-Шам на юго-западе Сирии, при посредничестве Иордании ведут переговоры с Россией по заключению мирного соглашения, сообщил представитель оппозиции журналистам.

Российская сторона, как сообщают СМИ, потребовала от оппозиции безоговорочной сдачи населенного пункта.

***/ 1гк мф

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс