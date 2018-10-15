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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 8:33 15.10.2018 - 08:33

Иерусалим. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Россия планирует помочь Ирану обеспечить свои интересы на фоне надвигающихся санкций со стороны США. Как сообщает израильское издание Mako со ссылкой на документы МИД Израиля, руководители двух стран договорились о механизме, который должен свести к минимуму ущерб от экономических мер Вашингтона.

Согласно документу, Иран будет переправлять свою сырую нефть через Каспийское море на нефтеперерабатывающие заводы, расположенные в России. Оттуда нефть будет продавать уже Россия, которая будет вознаграждать Иран за сырье.

Как пишет издание, таким образом Россия продвигает свои интересы, главным образом предотвращая или, по крайней мере, задерживая проблемы иранской экономики. Согласно тому же документу, секретное соглашение было сформировано на трехстороннем саммите президентов России, Ирана и Турции, который состоялся в Тегеране в начале сентября.

Документ также подразумевает, что сотрудничать готовы не только Россия и Иран, но и Европа которая будет "молчаливо соглашаться" с тем, что Тегеран продолжит продавать нефть азиатским странам.

В министерстве иностранных дел Израиля заявили, что не имеют отношения к информации в секретных документов, которые заполучили СМИ.

ар

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