Мадрид. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 прибыли в международный аэропорт "Майкетия" в Каракасе с группой российских военных, сообщили СМИ.
Латиноамериканская пресса, цитируя венесуэльского журналиста Хавьера Майорку, пишет в воскресенье, что на этих самолетах в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом.
Сообщается, что самолеты доставили 35 тонн груза.
"В президентской ложе аэропорта их встретили руководитель отдела международных связей (венесуэльской армии) вице-адмирал Марианни Мата, представители российского посольства и венесуэльских вооруженных сил", - сообщил Х.Майорка в Twitter.
О цели визита не сообщается.
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
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