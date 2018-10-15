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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 12:00 15.10.2018 - 12:00

Лондон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - В 2017 году хакерам 37 раз удалось получить доступ к военным секретам Минобороны Великобритании и разведывательных агентств, сообщает "Скай-ньюс" со ссылкой на документы военного ведомства, с которыми ознакомился этот британский телеканал.

В документах упоминается, в частности, китайская хакерская группировка APT10, которая атаковала поставщиков IT-услуг, чтобы получить доступ к военной и разведывательной информации.

В Минобороны отметили, что не предоставляют данных о подробностях утечек, так как любая информация кроме факта их существования может облегчить злоумышленникам проведение потенциальных кибератак в будущем.

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