СМИ сообщили о том, что глава ЦРУ могла прослушать аудиозапись с места убийства Хашкаджи
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Директор ЦРУ Джина Хаспел во время недавней поездки в Турцию имела возможность послушать аудиозапись, на которой запечатлены моменты допроса и убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает в четверг американская газета "Вашингтон пост" со ссылкой на людей, знакомых с деталями ее визита.
Дж.Хаспел совершила негласную поездку в Турцию 22 октября
При этом, если глава ЦРУ действительно слышала аудиозапись, ей будет сложно сохранить это в тайне от Конгресса США, сообщил газете экс-сотрудник ЦРУ Брюс Ридел.
Президент США Дональд Трамп со своей стороны заявлял, что Саудовская Аравия занимается "самым неправдоподобным покровительством из всех".
Аудиозапись - если она на самом деле существует - является на данный момент ключевой уликой в деле об убийстве журналиста Дж.Хашкаджи в генконсульстве Садовской Аравии, отмечает газета.
Обозреватель "Вашингтон пост" саудовец Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой правящей в Саудовской Аравии династии, исчез 2 октября после того, как зашел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле, где в этот момент находилась делегация из Эр-Рияда.
Позже было установлено, что он был убит на территории саудовской дипмиссии. В Эр-Рияде отрицают причастность к инциденту.
Власти Турции ведут расследование в связи со смертью Дж.Хашкаджи, тело которого до сих пор не было найдено.
1бф 1ар
Интерфакс