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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 18:16 25.10.2018 - 18:16

Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Директор ЦРУ Джина Хаспел во время недавней поездки в Турцию имела возможность послушать аудиозапись, на которой запечатлены моменты допроса и убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает в четверг американская газета "Вашингтон пост" со ссылкой на людей, знакомых с деталями ее визита.

Дж.Хаспел совершила негласную поездку в Турцию 22 октября

При этом, если глава ЦРУ действительно слышала аудиозапись, ей будет сложно сохранить это в тайне от Конгресса США, сообщил газете экс-сотрудник ЦРУ Брюс Ридел.

Президент США Дональд Трамп со своей стороны заявлял, что Саудовская Аравия занимается "самым неправдоподобным покровительством из всех".

Аудиозапись - если она на самом деле существует - является на данный момент ключевой уликой в деле об убийстве журналиста Дж.Хашкаджи в генконсульстве Садовской Аравии, отмечает газета.

Обозреватель "Вашингтон пост" саудовец Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой правящей в Саудовской Аравии династии, исчез 2 октября после того, как зашел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле, где в этот момент находилась делегация из Эр-Рияда.

Позже было установлено, что он был убит на территории саудовской дипмиссии. В Эр-Рияде отрицают причастность к инциденту.

Власти Турции ведут расследование в связи со смертью Дж.Хашкаджи, тело которого до сих пор не было найдено.

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