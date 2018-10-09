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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 14:12 09.10.2018 - 14:12

*** Речь может идти о нарушении санкций ООН

Гонконг. 9 октября. ИНТЕРФАКС - У северокорейского лидера Ким Чен Ына появился новый автомобиль - Rolls-Royce, на котором он приехал на встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Пхеньяне в минувшие выходные, сообщает во вторник телеканал Си-эн-эн.

Эксперты по Северной Корее обратили внимание на диск автомобиля, который виден на кадрах со встречи Ким Чен Ына и М.Помпео. На диске изображен логотип Rolls-Royce.

Обычно Ким Чен Ын передвигается не на Rolls Royse, а на лимузине Mercedes. Например, на нем он был в апреле на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, отмечается в сообщении.

Поэтому специалисты и сделали вывод о том, что речь в данном случае может идти о пополнении автопарка северокорейского лидера.

Неясно, каким образом Ким Чен Ын получил автомобиль Rolls-Royce, так как санкции ООН запрещают продажу предметов роскоши в КНДР, сообщает телеканал.

Покупка такого автомобиля "почти наверняка является нарушением санкций ООН против КНДР", отмечает Си-эн-эн.

"Факт того, что Ким приехал на таком роскошном автомобиле на встречу с Помпео, можно интерпретировать как что-то вроде пощечины американскому дипломату на фоне того, как администрация Трампа настаивает на том, чтобы международное сообщество строго соблюдало санкции ООН против КНДР до денуклеаризации Пхеньяна", - отмечает телеканал.

М.Помпео встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне в воскресенье. Обе стороны положительно отозвались о переговорах, на которых обсуждались вопросы денуклеаризации и перспективы второго саммита США-КНДР.

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