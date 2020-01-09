Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 0:25

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Телеканал CNN и газета New York Times получили видео, на котором видно как иранская ракета поражает цель в небе над Тегераном.

"Видео, отправленное на CNN, похоже, показывает ракету, выпущенную в небо Тегерана рано утром в среду и поразившую объект в небе. Примерно в это же время вскоре после взлета разбился украинский авиалайнер", - сообщает телеканал.

На видео показан свет в небе, движущийся слева направо, а затем взрывающийся.

Отмечается, что телеканал не может проверить подлинность видео. Однако здания, которые видны на нем, предположительно, похожи на те, что находятся в городе Паранд недалеко от Тегерана.

Подчеркивается, что украинский самолет разбился именно здесь.

Ранее канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведслужбы Канады и ее союзников считают, что причиной крушения украинского пассажирского самолёта близ Тегерана стало попадание иранской ракеты класса "земля-воздух".

"У нас есть разведданные от многих источников, в том числе, от наших собственных разведслужб и от разведки наших союзников, согласно которым самолёт был сбит иранской ракетой "земля-воздух", - сказал Трюдо, слова которого приводит канадское телевидение.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

1вз тг

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