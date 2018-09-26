СМИ: Настоящее имя Руслана Боширова - Анатолий Чепига, он полковник
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Лондон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Одного из двух мужчин, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению в Солсбери, зовут Анатолий Чипига, пишет в среду онлайн-портал британского изданий "Дэйли телеграф".
"Настоящее имя человека, разыскиваемого по делу об отравлении (Скрипалей) нервнопаралитическим веществом, названное ранее контртеррористическим отделом полиции как Руслан Боширов, теперь может быть определено так: полковник Анатолий Владимирович Чепига", - говорится в сообщении издания.
1кю ар ки
Интерфакс