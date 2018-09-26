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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 18:30 26.09.2018 - 18:30

Лондон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Одного из двух мужчин, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению в Солсбери, зовут Анатолий Чипига, пишет в среду онлайн-портал британского изданий "Дэйли телеграф".

"Настоящее имя человека, разыскиваемого по делу об отравлении (Скрипалей) нервнопаралитическим веществом, названное ранее контртеррористическим отделом полиции как Руслан Боширов, теперь может быть определено так: полковник Анатолий Владимирович Чепига", - говорится в сообщении издания.

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