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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 18:34 26.09.2018 - 18:34

Лондон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Одного из двух мужчин, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению в Солсбери, зовут Анатолий Чипига, пишет в среду онлайн-портал британского изданий "Дэйли телеграф".

"Настоящее имя человека, разыскиваемого по делу об отравлении (Скрипалей) нервнопаралитическим веществом, названное ранее контртеррористическим отделом полиции как Руслан Боширов, теперь может быть определено так: полковник Анатолий Владимирович Чепига", - говорится в сообщении издания.

В начале марта 2018 г. в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Ранее следствие в Британии утверждало, что к отравлению причастны граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, а также сообщало, что у них могли быть еще двое соучастников.

5 сентября британская полиция заявила, что следствие готово предъявить обвинение двум россиянам по делу об отравлении Скрипалей. Согласно опубликованным на сайте Скотланд-Ярда фотографиям подозреваемых, их имена - Александр Петров и Руслан Боширов.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил на Восточном экономическом форуме, что российским властям известно, кем являются А.Петров и Р.Боширов. По словам президента, это гражданские лица. "Ничего там особенного и криминального нет", - резюмировал В.Путин и попросил А.Петрова и Р.Боширова рассказать о себе в СМИ.

13 сентября А.Петров и Р.Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что они ездили в Солсбери с туристическими целями. Также они назвали бредом предположение о наличии у них отравляющего вещества нервнопаралитического действия под названием "Новичок" во время поездки в Великобританию. Оба также заявили, что рассчитывают на извинения Лондона за обвинения в отравлении Скрипалей, и сказали, что им "страшно, они напуганы, опасаются, не знают, что будет завтра".

Взявшая у них интервью главный редактор RT М.Симоньян заявила, что не сомневается, что общалась "с теми самыми людьми". "Они показали мне паспорта, да и чисто визуально они похожи на опубликованных на фотографиях людей", - сообщила она. Позднее М.Симоньян в своем Telegram-канале отметила: "Кто они (давшие интервью RT люди - ИФ), что они делали в Англии, те ли, за кого себя выдают, я не знаю и не могу знать. (...) Их ответы - их ответственность. И выбор каждого зрителя - верить им или нет. Я намеренно не комментирую свои впечатления. Кроме, пожалуй, того, что они сильно нервничали и потели".

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