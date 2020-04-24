Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 11:27

Берлин. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Дальнейшее смягчение ограничительных мер в ФРГ, введенных из-за коронавируса, следует осуществлять только тогда, когда число новых заражений существенно снизится, заявил замглавы немецкого института Роберта Коха Ларс Шааде.

"За последние дни регистрировалось примерно 2 тыс. новых случаев каждый день", - сказал он журналистам в Берлине в пятницу. По его словам, это очень много.

"Я бы сказал, что нужно опустить это число до нескольких сотен в день, прежде чем думать о далеко идущем смягчении мер", - сказал представитель института.

Шааде сообщил, что коэффициент репродуктивности вируса в настоящее время составляет 0,9.

По данным на 24 апреля в Германии коронавирусом нового типа заражено 150383 человека, 5321 человек скончался. За последние сутки прирост новых заболеваний составил 2337 случаев.

1тф ар

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