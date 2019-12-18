Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 1:43

Нью-Йорк. (ООН). 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Принятие Советом безопасности ООН резолюции о смягчении санкций против Северной Кореи могло бы оказать положительное влияние на процесс возобновления переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова между КНДР и США, считает постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

"Мы надеемся, что это реально поможет возобновлению политического диалога, особенно диалога между Соединенными Штатами и КНДР", - заявил дипломат журналистам во всемирной организации.

Он добавил: "Мы действительно рассчитываем, что с этим проектом резолюции мы сможем выйти из тупика и продолжить политический процесс".

Накануне РФ и КНР предложили проект резолюции СБ ООН, который призывает смягчить санкции в отношении КНДР для улучшения гуманитарной ситуации в стране.

"(Совет Безопасности - ИФ) должен скорректировать санкционные меры в отношении КНДР, насколько это может быть необходимо, с учетом соблюдения КНДР своих обязательств по соответствующим резолюциям СБ ООН", - говорится в копии документа, который имеется в распоряжении "Интерфакса".

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил журналистам, что по документу пока идут неофициальные консультации.

В то же время, как сообщалось, представитель госдепартамента США заявил, что сейчас не лучшее время для рассмотрения Советом Безопасности вопроса о смягчении санкций.

По его словам, это объясняется тем, что КНДР "угрожает эскалацией провокационной деятельности, отказывается от встреч для обсуждения вопросов денуклеаризации и продолжает реализовывать и совершенствовать запрещенные программы, связанные с оружием массового уничтожения и баллистическими ракетами".

Вопросы, касающиеся КНДР, намерен обсудить с китайской стороной спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган, который, как сообщил американский госдеп, 19-20 декабря посетит Пекин.

"После своей поездки 15-19 декабря в Сеул и Токио специальный представитель Биган отправится в Пекин 19-20 декабря, чтобы встретиться с официальными лицами КНР для обсуждения необходимости сохранения международного единства в отношении Северной Кореи", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Биган прибыл в Южную Корею в воскресенье. В ходе своего визита он встретился с президентом Мун Чжэ Ином и специальным представителем Южной Кореи по миру и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном, подтвердив намерения Вашингтона продолжить переговоры с Пхеньяном.

Поездка Бигана проходит на фоне недавно проведенных Пхеньяном двух испытаний, предположительно, ракетного двигателя на космодроме Сохэ.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, заявил, что КНДР больше не верит в американскую риторику относительно стремления продолжать двухсторонний диалог.

В октябре МИД КНДР заявлял, что все еще рассчитывает на решение проблем в отношениях с США и надеется на изменение подходов Вашингтона к Северной Корее до конца текущего года.

Ри Тхэ Сон напомнил, что "приближается срок окончания года, установленный КНДР для США".

"Сейчас очередь за США, и только от них в полной мере зависит, какой рождественский подарок они хотят получить", - подчеркнул дипломат.

1гк бм

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