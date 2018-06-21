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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 6:32 21.06.2018 - 06:32

Гонконг. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Начинать обсуждение вопроса о смягчении санкций в отношении Северной Кореи можно только после того, как будет отмечен прогресс в области денуклеаризации, заявил замминистра по делам объединения Южной Кореи Чун Хэ Сун.

"Я знаю, что множество людей ждет (роста межкорейских обменов), но реалии таковы, что я не могу говорить, что все происходит только в хорошем ключе", - цитируют СМИ выступление замминистра на одном из форумов в Сеуле.

Чиновник пояснил: "Все еще в силе санкции, наложенные на Север международным сообществом, включая США. Обсуждение вопроса об отмене санкций может начатья только после того, как денуклеаризация материализуется".

1гк гс

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