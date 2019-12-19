Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 7:21

Пекин. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Китай считает, что для активизации политического процесса, направленного на денуклеаризацию Корейского полуострова, следует смягчить санкции против Северной Кореи, заявил замминистра иностранных дел КНР Ло Чжаохуэй.

"В нынешней ситуации это является наилучшим планом вывода вопроса денуклеаризации Северной Кореи из тупика", - сказал дипломат журналистам.

Он добавил: "Мы надеемся, что заинтересованные стороны будут проявлять сдержанность и идти навстречу друг другу, а также действовать посредством диалога, чтобы реализовать позитивные сдвиги, быстро определить место встречи, чтобы найти решение".

Россия и Китай выступили в ООН с проектом резолюции Совбеза резолюцией, призывающей смягчить санкции в отношении КНДР для улучшения гуманитарной ситуации в стране.

Представитель госдепартамента США заявил, что сейчас не лучшее время для рассмотрения Советом Безопасности вопроса о смягчении санкций, поскольку Северная Корея "угрожает эскалацией провокационной деятельности, отказывается от встреч для обсуждения вопросов денуклеаризации и продолжает реализовывать и совершенствовать запрещенные программы, связанные с оружием массового уничтожения и баллистическими ракетами".

Ло Чжаохуэй сделал заявление накануне прибытия в Пекин спецпредставителя США по Корее Стивена Бигана.

Как ранее заявил американский госдеп, "Биган отправится в Пекин 19-20 декабря, чтобы встретиться с официальными лицами КНР для обсуждения необходимости сохранения международного единства в отношении Северной Кореи".

Наблюдатели отмечают, что поездка Бигана проходит на фоне недавно проведенных Пхеньяном двух испытаний, предположительно, ракетного двигателя на космодроме Сохэ.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, заявил, что Пхеньян больше не верит в американскую риторику относительно стремления продолжать двухсторонний диалог.

В октябре МИД КНДР заявлял, что все еще рассчитывает на решение проблем в отношениях с США и надеется на изменение подходов Вашингтона к Северной Корее до конца текущего года.

Ри Тхэ Сон напомнил, что "приближается срок окончания года, установленный КНДР для США".

"Сейчас очередь за США, и только от них в полной мере зависит, какой рождественский подарок они хотят получить", - подчеркнул дипломат.

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