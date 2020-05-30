Этот контент был опубликован 30 мая 2020 г. 13:07

Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Шансы на продление договора СНВ близятся к нулю, вероятно он истечет 5 февраля 2021 года, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"На мой взгляд, шансы на сохранение договора СНВ-3 стремительно близятся к нулю, думаю, что 5 февраля 2021 года договор истечет, его действие прекратится. 6 февраля 2021 года договора СНВ не будет", - сказал Рябков в интервью американскому изданию The National Interest.

Он отметил, что в Москве понимают причины, по которым США хочет привлечь к соглашениям Китай, как и то, почему Пекин не хочет этого делать.

"А в отсутствие однозначного согласия с другой стороны - то есть, Китая - переговоров с КНР или с их участием не будет. Это объективная реальность, которую необходимо признать", - добавил замглавы МИД РФ.

По его словам, Москва продолжает призывать Вашингтон продлить ДСНВ на пятилетний срок, после чего приступить к обсуждению всех спорных вопросов.

В ходе интервью российского дипломата спросили, увеличиваются ли шансы на продление ДСНВ в случае, если американскую администрацию по итогам запланированных на ноябрь этого года выборов в США, возглавит представитель демократической партии, которые "более благожелательно относятся к вопросам контроля над вооружениями".

"Я не могу знать, как будут развиваться события в контексте предстоящих выборов в США. Никаких прогнозов, никаких ожиданий. И все же, я думаю, что для любой администрации, включая вторую администрацию Трампа, если он будет переизбран, будет уже поздно заниматься вопросом продления ДСНВ после проведения выборов в США", - отметил Рябков.

Замминистра отметил, что нынешний "антироссийский консенсус", существующий в Соединенных Штатах, "не сулит ничего хорошего" для отношений двух стране в будущем.

"Так что посмотрим. Мы будем продолжать постоянную работу над тем, чтобы искать альтернативные пути и идти вперед, но партнера в лице США у нас нет", - сказал Рябков.

1дп ав

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