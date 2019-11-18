Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 16:21

Берлин. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Сильные снегопады на юге Австрии привели к гибели одного человека, сообщают австрийские СМИ.

Жертвой стал 80-летний мужчина в федеральной земле Каринтия после того, как на его дом сошел оползень из-за снегопада.

Еще две женщины пострадали в населенном пункте Бадгастайн к югу от Зальцбурга. На их дома также сошли оползни. Женщин удалось спасти; они отправлены в больницу.

В понедельник из-за непогоды во многих районах Австрии были закрыты школы, а также автомобильные дороги и туннели.

Сложная ситуация сложилась в Тироле и Штирии. В восточном Тироле несколько тысяч человек остались без электричества. В ряде районов Штирии проходят эвакуации жителей из-за угрозы схода оползней. Спасатели на вертолетах исследуют угрозу схода лавин в горных районах.

Сильный снегопад обрушился на Австрию на прошлой неделе. Обильные осадки привели к тому, что многие реки вышли из берегов.

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