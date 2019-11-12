Вашингтон. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Сотни рейсов были отменены в понедельник в аэропортах Чикаго из-за мощного снегопада, сообщает посольство РФ в США.
"Более 900 рейсов были отменены в понедельник в аэропортах Чикаго (штат Иллинойс) из-за обрушившегося на город и его окрестности снегопада", - говорится в сообщении дипведомства в "фейсбуке" со ссылкой на телекомпанию ABC.
Отмечается, что в городе выпало уже 12 см снега, в ближайшее время ожидается резкое похолодание до минус 20 градусов по Цельсию. Накрывший штаты Среднего Запада циклон уже во вторник может добраться до Нью-Йорка и Вашингтона, добавили в ведомстве.
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