Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 6:31

Вашингтон. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Сотни рейсов были отменены в понедельник в аэропортах Чикаго из-за мощного снегопада, сообщает посольство РФ в США.

"Более 900 рейсов были отменены в понедельник в аэропортах Чикаго (штат Иллинойс) из-за обрушившегося на город и его окрестности снегопада", - говорится в сообщении дипведомства в "фейсбуке" со ссылкой на телекомпанию ABC.

Отмечается, что в городе выпало уже 12 см снега, в ближайшее время ожидается резкое похолодание до минус 20 градусов по Цельсию. Накрывший штаты Среднего Запада циклон уже во вторник может добраться до Нью-Йорка и Вашингтона, добавили в ведомстве.

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