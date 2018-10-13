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Этот контент был опубликован 13 октября 2018 г. 10:36 13.10.2018 - 10:36

Дели. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Спасатели объявили о гибели девяти альпинистов в Непале, сообщает в субботу издание "Хималайан таймс". Речь идет о пяти гражданах Южной Кореи и четырех их непальских проводниках. Они погибли из-за мощной снежной бури, когда готовились в лагере к восхождению на гору Гурджа высота которой - 7 193 метра. 1во др Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс