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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 18:35 11.10.2018 - 18:35

Лондон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Объемы производства нефти в Иране и Венесуэле, а также темпы роста сланцевой добычи в США будут двигать нефтяные цены в среднесрочной перспективе, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Ограничения в поставках в период неуклонно растущего спроса приводят к тому, что цена марки Brent будет превышать $80 за баррель", - отмечают аналитики агентства.

Предстоящее возобновление санкций США против Ирана уже привело к тому, что добыча в этой стране в сентябре снизилась на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с). "Мы уверены, что под угрозой могут находиться не менее 1 млн б/с, если отказ от санкций или исключения из них не освободят от дальнейшего сокращения производства", - сообщается в отчете.

Добыча в Венесуэле в сентябре была на 700 тыс. б/с ниже квоты страны в рамках ОПЕК, поскольку экономический и политический кризис продолжается негативно сказываться на нефтяной отрасли.

"Мы прогнозируем, что снижение производства в Иране и Венесуэле может достичь 2 млн б/с или больше. Это примерно совпадает с оценкой резервных мощностей по всему миру на начало года, основная часть которых находится в государствах ОПЕК и России. Цены могут пойти вниз, если ОПЕК+ смогут компенсировать потерянные объемы", - полагают эксперты агентства.

Рост сланцевой добычи в США может помочь нефтяному рынку вернуться к более сбалансированному состоянию в 2019 году, что приведет к более умеренным ценам. Тем не менее, очень ограниченные объемы свободных мощностей на рынке, вероятно, продолжать оказывать влияние на котировки.

"Мы не можем исключать альтернативного сценария, когда нефтяные цены продолжат расти или стабилизируются в диапазоне $80-90 за баррель, если ОПЕК и Россия не смогут стабильно компенсировать падение добычи", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что спрос на нефть останется сильным в краткосрочной перспективе, но ситуация более неопределенная на следующие два-три года.

"Глобальная экономическая экспансия в начале года подстегнула спрос. Однако протекционистская торговая политика США в настоящее время достигла той точки, в которой они реально оказывает влияние на глобальный экономический рост. Высокие цены на нефть также могут начать оказывать давление на спрос", - полагают в Fitch.

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