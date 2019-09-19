Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 7:36

Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл дал позитивную оценку текущего состояния американской экономики, но не исключил возможности дальнейшего снижения ставки в случае материализации понижательных рисков.

В среду Федрезерв ожидаемо снизил ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

"Мы пошли на этот шаг, чтобы поддержать американскую экономику в хорошем состоянии перед лицом определенных событий и предоставить страховку против существующих рисков", - заявил Пауэлл по итогам сентябрьского заседания, добавив, что смягчение денежно-кредитной политики со стороны Федрезерва стало одной из причин сохранения позитивного прогноза в США.

Обновленные прогнозы ФРС, обнародованные в среду, подтверждают слова главы центробанка. В частности, руководители ЦБ улучшили прогноз роста ВВП США на 2019 год до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,1%, на 2021 год - до 1,9% с 1,8%. Прогноз на 2020 год оставлен на уровне 2%.

Между тем слабость в мировой экономике и торговые конфликты оказывают давление на рост деловой активности в Штатах, отметил Пауэлл. Он не исключил, что в случае материализации этих рисков Федрезерв может снизить ставку еще сильнее.

Однако в целом Федрезерв рассчитывает сохранить ставку на прежнем уровне до конца текущего года, следует из медианного прогноза руководства центробанка на уровень базовой процентной ставки, который составляет 1,9%, то есть в пределах текущего диапазона.

Как свидетельствует прогноз "точечного графика" (dot-plot), пять руководителей Федрезерва не считали нужным снижать ставку в сентябре, еще пять полагают, что снижение станет последним в этом году, семеро ожидают еще одного уменьшения ставки до конца года.

Инвестиционный директор Bleakley Advisory Group Питер Буквар назвал решение ФРС "ястребиным снижением" и предположил, что стоимость заимствований не изменится в 2019 году.

Такая ситуация не устроила президента США Дональда Трампа, в последние недели едва ли не ежедневно критиковавшего Федрезерв за отсутствие решительных действий и призывавшего к резкому смягчению ДКП.

"Джей Пауэлл и Федрезерв снова провалились. Ни смелости, ни здравого смысла, ни дальновидности", - прокомментировал президент решение ФРС по ставке на своей странице в соцсети Twitter.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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