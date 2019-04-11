Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 16:06

Лондон/Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден назвал слабыми обвинения, которые Минюст США выдвинул в четверг в отношении основателя WikiLeaks Джулииана Асанжа.

"Слабость обвинения США в отношении Ассанжа шокирует. Об обвинении в том, что он попытался (и не смог?) помочь взломать пароль ...было известно уже около десяти лет" - написал Э.Сноуден в Twitter.

"Это пункт, по которому отказался выдвинуть обвинения Минюст при Обаме (экс-президенте США Бараке Обаме - ИФ), заявив, что это (подобное обвинение - ИФ) поставит под угрозу журналистику",

Эквадор в четверг лишил Дж.Ассанжа права на убежище в эквадорском посольстве в Лондоне, после чего основатель Wikileaks был арестован британской полицией. Одной из причин ареста стал запрос США об экстрадиции Дж.Ассанжа.

Минюст США в четверг опубликовал обвинения в отношении Дж.Ассанжа в том, что он вступил в сговор с бывшим информатором основанного Дж.Ассанжем сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, чтобы взломать пароль на компьютерах Пентагона. В США Дж.Ассанжу теперь грозит до пяти лет тюремного заключения.

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