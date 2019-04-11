(расширенная версия сообщения от 17:06 мск, добавлены детали о деле Дж.Ассанжа)

Лондон/Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден назвал слабыми обвинения, которые Минюст США выдвинул в четверг в отношении основателя WikiLeaks Джулииана Асанжа.

"Слабость обвинения США в отношении Ассанжа шокирует. Об обвинении в том, что он попытался (и не смог?) помочь взломать пароль... было известно уже около десяти лет" - написал Э.Сноуден в Twitter.

"Это пункт, по которому отказался выдвинуть обвинения Минюст при Обаме (экс-президенте США Бараке Обаме - ИФ), заявив, что это (подобное обвинение - ИФ) поставит под угрозу журналистику", - отметил Э.Сноуден.

Во время работы администрации Б.Обамы Минюст США также рассматривал возможность выдвинуть обвинения в отношении Дж.Ассанжа. Расследование в США в отношении Дж.Ассанжа и WikiLeaks началось еще в 2010 году, когда сайт впервые привлек внимание широкой общественности после публикации документов, украденных экс-информатором WikiLeaks Челси Мэннинг. В то время СМИ писали о том, что генпрокурор Эрик Холдер, занимавший эту должность с 2009 по 2015 года, может обвинить Дж.Ассанжа в сговоре и публикации секретной информации.

Однако, по данным СМИ, Э.Холдер решил, что выдвигать обвинения против одного Дж.Ассанжа технически достаточно сложно, так как публиковал сведения, полученные Ч.Мэннинг не только WikiLeaks, но и крупные американские газеты, в частности The New York Times. В то время многие издания писали, что, если Дж.Ассанжу предъявят обвинения, то это станет угрозой свободе прессы. В результате расследование в отношении Дж.Ассанжа продолжалось, но речи о выдвижении обвинений не шло.

В ноябре 2018 года СМИ сообщали, что Минюст США "тайно" выдвинули обвинения Дж.Ассанжу. В документах не уточнялось, в чем именно обвиняется Дж.Ассанж. Газета The Wall Street Journal тогда сообщала, что обвинения против основателя WikiLeaks могут включать нарушение закона о шпионаже.

На этой неделе экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил в интервью телеканалу Euronews, если бы Эквадор не предоставил убежище основателю WikiLeaks, то в отношении Дж.Ассанжа в США "могли быть применены законы, включающие смертную казнь".

После ареста Дж.Ассанжа в четверг президент Эквадора Ленин Морено заявил, что он получил гарантии от Лондона, что основатель Wikileaks не будет экстрадирован в страну, где его могут пытать или казнить.

Эквадор в четверг лишил Дж.Ассанжа права на убежище в эквадорском посольстве в Лондоне, после чего основатель Wikileaks был арестован британской полицией. Одной из причин ареста стал запрос США об экстрадиции Дж.Ассанжа.

Минюст США в четверг опубликовал обвинения в отношении Дж.Ассанжа в том, что он вступил в сговор с бывшим информатором основанного Дж.Ассанжем сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, чтобы взломать пароль на компьютерах Пентагона. В США Дж.Ассанжу теперь грозит до пяти лет тюремного заключения.

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