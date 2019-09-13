*** В России он женился на американке, ходит на балет и скучает по закусочным Taco Bell

Лондон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, организовавший утечку секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал в интервью газете The Guardian о своих впечатлениях от жизни в России.

"Из-за проблемной политики российского государства часто упускают из вида (в мире - ИФ) тот факт, что это одна из самых красивых стран в мире. Люди здесь - дружелюбные", - сказал Сноуден.

"Когда я приехал сюда, я не понимал ничего из этого. Я был напуган этим местом, потому что, конечно же, это казалось мне крепостью врага - именно так агент ЦРУ смотрит на Россию", - добавил он в ходе интервью, приуроченном к публикации его новых мемуаров под названием Permanent Record, которое можно перевести как "Личное дело".

Сноуден отметил, что многие американцы не понимают, что в России в принципе можно достать все, что есть в США. Так, он рассказал, что любит фастфуд и в этом плане единственное, чего ему не хватает в России, - это сеть американских ресторанов быстрого питания Taco Bell.

Он добавил, что смирился с тем, что ближайшие годы ему предстоит провести в России, и на основе этого планирует свое будущее. По его словам, он чувствует себя довольно комфортно в России, ему удается вести "более-менее обычную повседневную жизнь". Он рассказал The Guardian, что спокойно передвигается по Москве, не пытаясь скрывать свое лицо, как прежде, а также ходит в галереи, на балет, встречается с друзьями в кафе и ресторанах. Кроме того, бывший сотрудник АНБ рассказал, что два года назад женился на своей девушке Линдси Миллс.

В своей новой книге он рассказывает о своем прошлом, в том числе о личной жизни, и о том, из-за чего он решил раскрыть информацию о программах, которыми пользовалось АНБ.

Мемуары Сноудена "Личное дело" поступят в продажу в 20 странах мира 17 сентября.

Разоблачения Сноудена в 2013 году вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ США прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель.

На родине Э.Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он бежал из США в Гонконг. Там он сначала снял номер в отеле, однако вскоре из-за опасений, что его могут обнаружить, покинул его. Его разместила у себя группа беженцев, у которых он прожил около двух недель.

Затем он уехал в Россию, где получил временное убежище. 1 августа 2014 года срок убежища был продлен на три года, Э.Сноудену также был выдан вид на жительство.

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